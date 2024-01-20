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Giriş Tarihi: 20.1.2024 11:22 Son Güncelleme: 20.1.2024 12:02

Bakan Yumaklı Antalya Valiliği'ni ziyaret etti

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Antalya’ya gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Valiliği'ni ziyaret etti.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Bakan Yumaklı Antalya Valiliği’ni ziyaret etti

İlk olarak Aksu ilçesindeki tohum üretim firmasını ziyaret eden Bakan İbrahim Yumaklı'ya Vali Hulusi Şahin ve Antalya Milletvekili Kemal Çelik eşlik etti.

Tesis ziyaretinde firma yöneticilerinden tohum üretimine ilişkin bilgi alarak, laboratuvarlarda incelemelerde bulunan Bakan Yumaklı, daha sonra bir serayı ziyaret ederek, üreticilerin talep ve önerilerini dinledi.

Serada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bitkisel üretiminin daha nasıl kaliteli ve verimli olabileceğini gündemde tuttuklarını söyleyen Bakan Yumaklı, seranın ardından Antalya Valiliğini ziyaret etti.

Valilik ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzalayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı daha sonra Vali Hulusi Şahin ile Antalya'da yapılan yatırımlar ve yapılacak olan yeni projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

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Bakan Yumaklı Antalya Valiliği'ni ziyaret etti
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