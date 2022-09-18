Bakın Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı’nın çekildiği lise şu an ne olarak kullanılıyor! Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları kim, konusu ne?

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI NEREDE ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı hikayesinin geçtiği, Özel Çamlıca Lisesi olarak filmde yer alan mekan aslında bir okul değil. Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı film için mekan olarak kullanılmıştır. Adile Sultan Kasrı, Sultan Abdülaziz tarafından Paris Saint-Barbe Mimarlık bölümünden mezun olan Nigoğos Amira Balyan veya kısa ismiyle Nigoğos Bey'e kız kardeşi Adile Sultan için 1853 yılında inşa ettirilmiştir.