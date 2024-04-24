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Giriş Tarihi: 24.4.2024 20:53 Son Güncelleme: 24.4.2024 21:30

Bakırköy Adliyesi'nde 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bakırköy Adliyesi'nde coşkuyla kutlandı. Başsavcı Hüseyin Gümüş ve Başsavcıvekili Dr. Necip Sarı'nın koltuklarını miniklere devrettiği anlar yüzlerde tebessüm oluşturdu.

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Bakırköy Adliyesi’nde 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Bakırköy Adliye Anaokulu öğrencileri Adliye'yi ziyaret etti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Hazar Turan Alim, Adalet Komisyonu Üyesi Sait Özdemir ve Cumhuriyet Başsavcıvekili Dr. Necip Sarı Adliye Anaokulu öğrencilerini makamlarında misafir ederek koltuklarını geleceğimizin teminatı çocuklara devretti.

Samimi bir ortamda ağırlanan çocuklarla hoş sohbetler edildi. Küçük misafirlere çikolata, şeker ve meyve suyu ikram edilirken kendilerine kitap hediye edildi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

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Bakırköy Adliyesi'nde 23 Nisan coşkusu
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