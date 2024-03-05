Bakırköy-Kirazlı metro hattı açılış için gün sayıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da 8,4 kilometre uzunluğunda, 7 istasyondan oluşan ve günde 1 milyon yolcunun taşınacağı 'Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın yapım çalışmalarında sona geldiklerini ve hattın yakın zamanda açılacağını duyurdu. Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada "13,3 kilometre TBM imalatını, 3,6 kilometre klasik tünel açma metodu ile olmak üzere toplam 16,9 kilometre tünel kazısını, toplam 17 kilometre demir yolu ray montajını tamamladık" dedi. Uraloğlu, metro hattının Kayaşehir-Bakırköy İDO arasında 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi- İncirli arasında 31 dakika, Kayaşehir- Kirazlı arasında 27 dakika, MetrokentÖzgürlük meydanı arasında 30 dakikada seyahat imkanı sağlayacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, hattın 25 yıllık projeksiyondaki ekonomik kazancının 6.1 milyar dolar olacağını ifade etti. SABAH