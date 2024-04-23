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Giriş Tarihi: 23.4.2024 05:41 Son Güncelleme: 23.4.2024 05:41

Bakırköy'de 15 katlı binada yangın paniği

Bakırköy’de site içerisinde bulunan 15 katlı bir binanın 13’üncü katında yangın çıktı. Site sakinleri korku içerisinde dışarı çıkarken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İHA
Bakırköy’de 15 katlı binada yangın paniği

Yangın, saat 03.30 sıralarında Bakırköy Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi Hanımeli Çiçeği Sokak'ta bulunan bir sitenin içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 katlı binanın 13'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi, panik içerisinde kendini dışarı atarken komşuları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı, itfaiye ekipleri ise merdiven aracıyla yangına müdahale etti.

SİTE SAKİNLERİ KORKU İÇERİSİNDE DIŞARI ÇIKTI

Yangın nedeniyle site sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Korku içerisinde kendilerini dışarı atan vatandaşlar yangın söndürülene kadar sitenin bahçesinde bekledi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangında dairede hasar meydana geldi.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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Bakırköy'de 15 katlı binada yangın paniği
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