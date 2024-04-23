Bakırköy’de 15 katlı binada yangın paniği

Yangın, saat 03.30 sıralarında Bakırköy Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi Hanımeli Çiçeği Sokak'ta bulunan bir sitenin içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 katlı binanın 13'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sahibi, panik içerisinde kendini dışarı atarken komşuları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı, itfaiye ekipleri ise merdiven aracıyla yangına müdahale etti.