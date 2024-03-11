Bakırköy’de feci kaza: 4 ölü

İstanbul Bakırköy'de bir TIR'ın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. TIR sürücüsü gözaltına alındı. Feci kaza dün saat 18.45 sıralarında Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Florya istikametine seyir halinde olan Mehmet F.'nin (50) kullandığı 34 ER 260 plakalı TIR'ın dorsesi, Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarptı.Çarpmanın etkisiyle TIR, sol tarafında seyreden 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki sürücü Recep A. (45) ile Sultan A. (44), Güler Rukiye A. (67) ve Merve A. (16) hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkartılan cesetler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul Valiliği kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Hafif yaralanan TIR sürücüsü Mehmet F. ise gözaltına alındı.