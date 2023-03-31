Bakırköy’de kırmızı ışık ihlali: 3 yaralı

Kaza saat 11.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Caddesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi önündeki trafik ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre 34 TC 8507 plakalı cip sürücüsü Kaan S., Yeşilköy caddesinden hastaneye dönüş yapılan trafik ışıklarında, kırmızı ışık yandığı sırada geçti. Bu sırada Ataköy istikametinde ilerleyen 34 SRN 96 plakalı otomobil, önce cipe sonra da 34 EMK 518 plakalı otomobile çarptı. 34 EMK 518 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince, refüjdeki taş bariyerlere çarpıp takla attı .Ardından da ters istikametten gelen 34 VE 8648 plakalı kamyonete çarptı. Kaza anında 34 YKS 94 plakalı otomobil sürücüsü de kazaya karışan araçlara çarpmamak için kaldırıma çıkarak durabildi.