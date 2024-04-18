Bakırköy’de kuyumcuya silahlı saldırı

Olay saat 15.40 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Harman Sokak'ta bulunan AVM'deki kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs alacak verecek sebebiyle tartıştığı kişilerin oto galerisine daha sonra da kuyumcu dükkanına silah ile ateş etti.