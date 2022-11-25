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Giriş Tarihi: 25.11.2022 11:26 Son Güncelleme: 25.11.2022 11:32

Bakırköy’de maganda dehşeti! 4 kişi saldırdılar

Bakırköy D-100'de kimliği belirsiz 4 kişi, trafikte yol verme tartışması yaşadıkları sürücüye levye, tekme ve yumruklarla saldırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

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Bakırköy’de maganda dehşeti! 4 kişi saldırdılar

Dehşete düşüren olay, dün sabah saatlerinde, D-100 karayolu üzerinde İncirli mevkiinde yaşandı. Hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Yaşanan tartışma sonrası hafif ticari araç sürücüsü, otomobilin önüne kırarak araçtan indi. Araçtan inen 4 kişi, otomobil sürücüsüne levye, tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. İçlerinde birinin engel olmasıyla hafif ticari araca binen kişiler uzaklaştı.


O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kavga anları bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, 4 kişilik bir grubun otomobilin içinde bulunan kişiye saldırdığı, içlerinden birinde levye olduğu, diğerinin ise tekme ve yumruklarla otomobile vurduğu, ardından uzaklaştığı görülüyor.

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Bakırköy’de maganda dehşeti! 4 kişi saldırdılar
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