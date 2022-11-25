Bakırköy’de maganda dehşeti! 4 kişi saldırdılar

Dehşete düşüren olay, dün sabah saatlerinde, D-100 karayolu üzerinde İncirli mevkiinde yaşandı. Hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

Yaşanan tartışma sonrası hafif ticari araç sürücüsü, otomobilin önüne kırarak araçtan indi. Araçtan inen 4 kişi, otomobil sürücüsüne levye, tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. İçlerinde birinin engel olmasıyla hafif ticari araca binen kişiler uzaklaştı.





O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kavga anları bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, 4 kişilik bir grubun otomobilin içinde bulunan kişiye saldırdığı, içlerinden birinde levye olduğu, diğerinin ise tekme ve yumruklarla otomobile vurduğu, ardından uzaklaştığı görülüyor.