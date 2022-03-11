Bakırköy’de yol çöktü! Araç açılan çukura saplandı

Twitter'da aracın sahibi olduğu tahmin edilen "@bu_kiii" adlı kullanıcı yaşanan durum ile ilgili şunları kaydetti. "Bu sokak halkı devamlı olarak bu durumdan, yol çökmesinden şikayetçi. Yapılırken uyarılarda bulunmuşlar ama belediye ekipleri oralı olmamış. Burası Bakırköy, arabayı park ediyorsunuz, yol çöküyor. Peki bunun sorumlusu kim?"