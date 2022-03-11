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Giriş Tarihi: 11.3.2022 12:41

Bakırköy'de yol çöktü! Araç açılan çukura saplandı

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Bakırköy’de yol çöktü! Araç açılan çukura saplandı

Bakırköy'e bağlı Kartaltepe Mahallesinde yol kendiliğinden çöktü, yolun üzerinde park halinde duran araç çökme sonrası bir anda açılan çukura saplandı.

Bakırköy'de dün öğle saatlerinde ilginç ve korkutucu bir olay yaşandı.

İlçeye bağlı Kartaltepe Mahallesi, Kartaltepe caddesi üzerinde bir araç park halinde duruyordu.

Aracın altındaki yol bir anda çöktü ve araç çukura saplandı.

Çevrede bulunanları da şaşırtan olayda araç, ekiplerin desteği ile saplandığı çukurdan çıkarılırken, yolda büyük bir hasar meydana geldi.

Çukurun derinliği ve aniden çöküşü ise vatandaşları şaşırttı.

Twitter'da aracın sahibi olduğu tahmin edilen "@bu_kiii" adlı kullanıcı yaşanan durum ile ilgili şunları kaydetti. "Bu sokak halkı devamlı olarak bu durumdan, yol çökmesinden şikayetçi. Yapılırken uyarılarda bulunmuşlar ama belediye ekipleri oralı olmamış. Burası Bakırköy, arabayı park ediyorsunuz, yol çöküyor. Peki bunun sorumlusu kim?"

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Bakırköy'de yol çöktü! Araç açılan çukura saplandı
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