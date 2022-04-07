Bakkal hakkında şok iddia: Hayvanseverler çileden çıktı!

Konuya başta masumane baktığını dile getiren Ceylan Eren, "Dedim ki; çocuk ne kadar uzağa götürebilir? Çocuklara sordum. Sorduğum çocuk dedi ki; 'Mahmutbey'e bıraktık'. Enes diye bakkalın bir arkadaşıyla bırakmışlar. Erol bakkal çocuklara yakalattırıyor, para karşılığında. Enes denilen biriyle çocukların ellerinde kediler ile arabaya binip uzağa götürüyorlar" şeklinde konuştu.

Kaybolan kedilerin peşine düşen HAÇİKO Derneği Saha Sorumlusu Ceyhun Güven, " Ceylan Hanım'ın ihbarı üzerine olay yerine geldim. Erol bakkalın yanına gidince olayı kabul ve itiraf etti. Biz dernek olarak böyle olaylara müsaade etmeyiz. Burada asıl acı olan çocukları kullanması. Bu suç teşkil eder, aileler de bu konudan çok rahatsız olmuşlar" diye konuştu.

Bakkal ise iddialara cevap vermek istemedi.