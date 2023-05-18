Baklava kutusunun içinden çıkanlar pes dedirtti!

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda; üzeri baklava ile kapatılmış tatlı kutularının alt kısmında, içerisinde çok sayıda canlı güvercin bulunan kutunun alt kısmında, zeytin kovaları içerisinde, zeytinler arasında paketlenmiş halde, peynir kovalarının alt kısmına zulalanmış vaziyette bulunan uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.