Balat’taki oyuncak müzesi alev alev yandı!

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan 2 katlı ahşap binaya müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışması sonucu yangın, Oyuncak Müzesi'nin hemen yanında bulunan tarihi Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesine sıçramadan söndürüldü. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken müze olarak kullanılan binada büyük çapta hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı...