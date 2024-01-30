Balcalı Hastanesi’nde başhekim Hafize Yalınız göreve başladı

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nin yeni Başhekimi Prof. Dr. Hafize Yalınız görevi eski Başhekim Prof. Dr. Murat Gündüz'den devir aldı. Prof. Dr. Murat Gündüz, Prof. Dr. Hafize Yalınız'a yeni görevinde başarılar diledi ve bundan sonraki süreçte de Balcalı ailesi çatısı altında her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Balcalı Hastanesi yeni Başhekimi Prof. Dr. Hafize Yalınız'da bugüne kadar yaptıkları çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Murat Gündüz ve başhekim yardımcılarına teşekkür ederek, yeni yönetim olarak yapılan çalışmaları daha da ileriye taşımak adına var güçleriyle çalışacaklarının altını çizdi. Yalınız, Balcalı Hastanesi'nin sadece Adana ve bölgesi değil Türkiye genelinde talep gören bir sağlık kuruluşu olduğuna dikkati çekerek son süreçte deprem felaketinden fazlaca etkilense de Balcalı markasının değerini sağlık alanında daha da ileriye taşımanın başlıca hedefleri olduğuna vurgu yaptı.