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Giriş Tarihi: 1.9.2022

Balık av sezonu dualarla açıldı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Balık av sezonu dualarla açıldı
2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin katılımıyla Sarıyer-Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda dualarla gerçekleştirildi. Törende konuşan Kirişçi, "Bu gece vira bismillah diyeceksiniz. Uyguladığımız tedbirlerle denizlerimizi korumaya çalışıyoruz. 30 yıldan beri Marmara'dan çıkmayan uskumru geri gelmiştir. Kalkan ve kırlangıçta hatta orkinoslar artık yüzüyorlar. Denizlerimiz çok bereketli" dedi. Balık avcılarına ve üreticilere, düşük faizli kredi imkanı getirildiğini söyleyen Kirişçi, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bugünkü politika faizi olan yüzde 13 buçuk üzerinden Ziraat Bankamız bir işletme kredisi kullandıracaktır. Buna da yarından itibaren başlayacaktır" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'VİRA BİSMİLLAH'
Törene telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün kardeşlerimizin hepsine en kalbi duygularla selam gönderiyorum. Bütün balıkçılık faaliyeti sürdüren kardeşlerimize başarılar diliyorum ve 'Vira Bismillah' deyip inşallah yeni sezonu başlatalım" dedi. 1 Eylül itibariyle başlayacak olan av sezonu 1 Nisan 2023'te sona erecek.

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Balık av sezonu dualarla açıldı
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