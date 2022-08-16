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Giriş Tarihi: 16.8.2022 17:26 Son Güncelleme: 16.8.2022 17:27

Balık av sezonu öncesi tezgahlarda Palamut bolluğu

İstanbul’da 1 Eylül tarihinde başlayacak balık avı sezonu öncesi tezgahlarda yerini alan Palamut balıkçıların umutlarını arttırdı. 10 yılda bir palamut bolluğunun yaşandığını o yılın da bu yıl olduğunu belirten balıkçılar olta ve çapari ile balıkçılığı ile yakalanan Palamutların bunu ispatladığını söyledi. Balıkçılar vatandaşların bu yıl fiyatı düşecek olan palamutu bol miktarda tüketeceğini kaydetti.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Balık av sezonu öncesi tezgahlarda Palamut bolluğu

İstanbul'da 1 Eylül'de başlayacak olan Balık avı sezonu öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 15-31 Ağustos'ta denizlerde küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntem olan olta ve çapari ile palamut avcılığı yapmalarına izin vermesi ile avlanılan balıklar tezgaha düşmeye başladı. Sezonun ilk palamutları tanesi 35 ila 50 liradan tezgahlarda yerini aldı. Balıkçılar bu sezon balığın bol olacağını ve fiyatların düşeceğini söylediler.
1 Eylül'de başlayacak olan balık avı sezonu öncesi balıkçıların hazırlıkları süratle devam ederken tezgahlarda bol miktarda yer alan Palamutların 10 yıl aradan sonra ilk kez bol miktarda avlanacağı müjdesini verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 15-31 Ağustos'ta denizlerde küçük ölçekli balıkçıların geleneksel yöntem olan olta ve çapari ile palamut avcılığı yapmalarına izin veriliyor. Ancak mevzuata göre, boy uzunluğu 25 santimin altında palamutların avcılığı da yasaklı bulunuyor. Verilen izinle İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de sabah denize açılan balıkçılar, sezonun ilk palamutlarıyla döndü. Sezonun ilk palamutları, tezgahlarda yerini aldı. 400-500 gram ağırlığında olan palamutların tanesi, Karaköy'deki tezgahlarda 35 ila 50 TL'den satılmaya başlandı.

Karaköy balık pazarı satıcısı Mustafa Sancaktaroğlu, "Palamut sezonu başladı. Bundan sonra bolluk olacak, inşallah çok palamut olacak öyle görünüyor. Şu an bizdeki fiyatı 35-40 lira, balıklar büyüdü 1 palamut 400 gram ağırlığında geliyor. Şu an balık çıkması balığın bu sezon bol olacağını gösteriyor. Her sene böyle olmuyor, normalde 3-5 tane gelirdi ama daha şimdiden balık bol" dedi.

"10 YILDA BİR PALAMUT BOLLUĞU YAŞANIYORDU O YIL BU YIL OLACAK"

Kasımpaşa balıkçısı Halil Çatıkaş, "Palamut şu anda tezgahlara düştü. Bu da bu sene palamutun çok olacağı anlamına geliyor. Geçen yıl palamut yoktu. 10 yılda bir balık bolluğu yaşandığı için buda 10 yıl geçtikten sonra bu yıla denk geliyor. Bu sene palamut beklentimiz yüksek, durum palamutun bol olacağını gösteriyor. Şu an 500 gram palamut 50 lira ama sezon tamamen başladığında balık ne kadar çok gelirse bu fiyatlar o kadar düşer" diye konuştu.

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Balık av sezonu öncesi tezgahlarda Palamut bolluğu
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