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Giriş Tarihi: 25.7.2022 16:13 Son Güncelleme: 25.7.2022 16:14

Balık avlamak için denize girmişti: 22 gün sonra cesedi bulundu...

Acı olay Yalova'nın Altınova ilçesinde yaşandı... Zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan Cahit Turhan’ın (42) cesedi, 22 gün sonra 5 kilometre uzaklıktaki Tavşanlı sahili açıklarında bulundu...

DHA
Balık avlamak için denize girmişti: 22 gün sonra cesedi bulundu...

Altınova ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Cahit Turhan, 3 Temmuz'da zıpkınla balık avlamak için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Tersanede kaynakçılık yapan Turhan'ın eve dönmemesi üzerine ailesi polise haber verdi. İhbar üzerine arama çalışması başlatan ekipler, sahil şeridindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden Turhan'ın 06.30 sıralarında Tersaneler Bölgesi Hersek İskelesi'nden denize girdiği belirlendi. Bunun üzerine başlatılan arama- kurtarma çalışmasından sonuç alınamadı. Tavşanlı sahili açıklarında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarını alan ekipler, bölgeye gitti. Denizden çıkarılan cesedin Cahit Turhan'a ait olduğu belirlendi. Denize girdiği noktaya 5 kilometre mesafede bulunan Turhan'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Balık avlamak için denize girmişti: 22 gün sonra cesedi bulundu...
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