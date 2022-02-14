Balık Gölü’nde buz altı dalışı

Taşlıçay Belediyesi'nce Kaymakamlık ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile yapılan Balık Gölü 1'inci Kış Festivali'ne gelen dalgıçlar, yüzeyi buzla kaplı Balık Gölü'nde, yaklaşık 40 santimetrelik buzu kırıp, dalış yaptı. Dalgıçlar, çektikleri fotoğraf ve görüntülerle hem gölün temizliğini hem suyun berraklığını yansıttı.



'HERKESİN BU GÜZELLİĞİ GÖRMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'



Balık Gölü'nün turizme kazandırılması ile ilgili konuşan Taşlıçay Kaymakamı Adem Topaca "Balık Gölü, Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Aras Dağları üzerinde Türkiye'nin en yüksek göllerinden biridir. Ağrı ili sınırları içerisinde yer alan ve oluşum bakımından lav set gölü olan Balık, 30 kilometrekare alana sahiptir. Denizden yüksekliği 2 bin 241 metre, en derin yeri 37 metre. Balık Gölü üzerinde yapılan ilk kış festivalini gerçekleştirdik. İnşallah, bir dahakine daha güzel etkinliklerle daha iyisini düzenleyeceğiz. Bugün burada diğer etkinliklerin yanında buz altı dalışı da gerçekleştirdik. Balıkesir Üniversitesi'nden gelen hocalarımız, burada dalış yaptılar. Gölün altındaki güzellikleri de görüntüleyip, tanıtma şansımız oldu. Balık Gölü'nün tanıtımı için güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Katılım güzeldi. Buradan bütün hemşerilerimiz, Türkiye'nin en yüksek gölüne davet ediyoruz. Herkesin bu güzelliği görmesini istiyoruz" diye konuştu.



'ÖZELLİKLE BALIK GÖLÜ HİÇ BİLİNMİYOR'



Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği Başkanı Ateş Evirgen de Balık Gölü'nün eşsiz bir doğal güzelliğe sahip olduğunu belirterek "Su altı fotoğrafçıları ve filmcileri olarak gerek ülkemizde gerekse dünyanın farklı noktalarında denizlere ve göllere gidip, dalışlar gerçekleştiriyoruz. Fotoğraf ve görüntüler çekip, insanları farklı güzelliklerle tanıştırıyoruz. Ama iç sularımız çok fazla bilinmiyor. Özellikle Balık Gölü hiç bilinmiyor. Bir dalış bölgesi olarak hiç görülmüyor. Ama dünyanın en iyi buz altı dalışlarının yapıldığı yerlerden hiçbir farkı yok. Biz de bu buz altı dalışını bugün burada yapıp, bu gölü tanıtmak hem aşağıdaki görüntüleri çıkarmak hem de turizmine bir katkı sağlamak amacıyla bu etkinliği yaptık. Buranın harika bir doğası var. Biliyorsunuz; bu doğayı yaşamak için insanlar kutuplara gidiyorlar. Ama ülkemizin bu doğa harikası, bahsettiğimiz noktaların hiçbirini aratmayacak güzellikte. Ancak burayı tanıtmak lazım, bizim de amacımız bu. Umarım, başarılı oluruz" dedi.



'KRİSTAL BERRAKLIĞINDA BİR SUYU VAR'



Balık Gölü'nde ekip arkadaşları ile dalış yapıp, su altı fotoğraf ve videoları çeken Dalgıç Murat Kaptan ise şunları söyledi:



"Buzun altında arkadaşlarımız çalıştı. Ben de görüntülerini çektim. Gerçekten muhteşem bir yer. Bu tür dalışlar; ekstrem ve özel. Onun için farklı bir ekipman kullanmak ve özel bir eğitim almak gerekiyor. Tecrübe ve güç gerekiyor. Bugün burada önce buzu kırdık ve gerekli güvenlik önlemlerimizi aldıktan sonra dalış gerçekleştirdik. Dalışta çok güzel ve berrak bir su ile karşılaştık. Kristal berraklığında bir suyu var. Her şey çok güzel, harika bir yer. Buranın tanıtımının yapılması ve bu tür etkinliklerin sürekli yapılması gerekiyor."