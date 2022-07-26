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Giriş Tarihi: 26.7.2022 03:51 Son Güncelleme: 26.7.2022 04:09

Balık tutarken çaya düşen muhtar boğuldu

Kilis'in Musabeyli ilçesinde balık tutmaya çalışırken dengesini kaybederek çaya düşen Kaynaklı köyünün muhtarı Menderes Tokdemir (52) hayatını kaybetti

AA
Balık tutarken çaya düşen muhtar boğuldu

Dutluca köyü yakınlarında Afrin Çayı'ında balık tutmaya çalışan Kaynaklı köyünün muhtarı Menderes Tokdemir (52), dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre sonra Tokdemir, gözden kayboldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgede arama çalışması başlatan AFAD ekipleri, Tokdemir'in cansız bedenini sudan çıkardı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Tokdemir'in cesedi Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Balık tutarken çaya düşen muhtar boğuldu
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