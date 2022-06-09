Balık tutmak için gölette giren bir kişi boğuldu

Olay; İlçeye bağlı üzümcük kırsal mahallesine bağlı hayvan sulama gölettine balık tutmak için giren Mehmet İrem (32) suya kapılarak kayboldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık ve İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik arama çalışmaları sonrası balık ağına sarılı cansız bedeni gölette bulundu.



İrem'in cansız bedeni itfaiye ve çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartılarak Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İrem'in yakınları olay yeri ve hastanede sinir krizi geçirdi, Jandarma ekipleri boğulma olayıyla ilgili soruşturma başlattı.