Haberler Yaşam Haberleri Balık tutmak için gölette giren bir kişi boğuldu
Giriş Tarihi: 9.6.2022 18:00

Balık tutmak için gölette giren bir kişi boğuldu

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Balık tutmak için gölette giren bir kişi boğuldu

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesinde balık tutmak için gölette giren Mehmet İrem (32) boğuldu.

Olay; İlçeye bağlı üzümcük kırsal mahallesine bağlı hayvan sulama gölettine balık tutmak için giren Mehmet İrem (32) suya kapılarak kayboldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık ve İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik arama çalışmaları sonrası balık ağına sarılı cansız bedeni gölette bulundu.


İrem'in cansız bedeni itfaiye ve çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartılarak Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İrem'in yakınları olay yeri ve hastanede sinir krizi geçirdi, Jandarma ekipleri boğulma olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Emekli zammı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuzda en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için ÇİFTE formül! Başkan Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan'dan Temmuz zammı açıklaması: Asgari ücrete ek, ara zam yapılacak mı?
EYT SON DAKİKA! EYT'liler ve sözleşmeli memurlar için rota belli oldu! İşte EYT'de son durum ve öne çıkan tarih
Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? 8 Haziran 2022 Survivor All Star ada konseyinde büyük hesaplaşma yaşandı!
Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? Dün geceki 8 Haziran 2022 Survivor yeni takımlar ve takım kaptanları açıklandı!
Meslek meslek 3600 Ek gösterge tablosu hesaplandı! Emekli öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, memur maaşı ne kadar, en düşük maaş kaç TL oldu?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a gözdağı: "Aklınızı başınıza alın! Şaka yapmıyorum"
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı büyük oranda netleşti: Kazanç şimdiden 2.259 TL'yi buluyor! Temmuz zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
YKS adayları için büyük referans: Barajı olan bölümleri kazanma formülleri
SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişte! Gram fiyatı 1000 TL’yi buldu! 9 Haziran 2022 Bugün tam, yarım, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
Balık tutmak için gölette giren bir kişi boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA