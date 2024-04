Balıkçı Adem ile Yaren leyleğin dostluğu ABD basınında

Balıkçı Adem Yılmaz ve dostluk kurup Yaren adını verdiği leylek, dünya gündemine de girmeyi başardı. 13 yıl önce Eskikaraağaç köyüne giden leylek, her sene balıkçının kayığında yerini alıyor. The New York Times'ın İstanbul Büro Şefi Ben Hubbard da Bursa'daki köye giderek bu sıradışı dostluğu gördü. "Bir leylek, bir balıkçı ve aralarındaki beklenmedik bağ Türkiye'yi mest etti" başlığını atan Hubbard, geçen ay gelerek bir kere daha yüzleri güldüren Yaren'in 17 yaşında olduğunun tahmin edildiğini dile getirdi. 70 yaşındaki Balıkçı Adem'in bir çocuk kitabında, ödüllü bir belgeselde ve yakında vizyona girecek bir çocuk filminde yer almak dışında bu dostluktan ciddi bir kazanç elde etmediğini de aktardı. Diğer yandan Eskikaraağaç köyüne bölgedeki turizmin artmasıyla birlikte yürüyüş yolları düzenlendi ve kafeler açıldı.