Balıkçı teknesinde facia: 4 ölü

İzmir'de balıkçı teknesinin batması sonucu Oğuz İrgit, İsmet Akdağ, Medine Karaduman ve Orhan Pancar isimli 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi. Olay Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, balık tutmak için denize açıldığı ileri sürülen balıkçı teknesi henüz belirlenemeyen nedenle battı. Teknede bulunan 10 kişiden 4'ü yaşamını yitirdi, 1'inin kayıp olduğu öğrenildi. Teknede bulunan Oğuz İrgit, İsmet Akdağ, Medine Karaduman ve Orhan Pancar'ın yaşamını yitirdiği, Gökhan Çakır'ı ise arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bölgede 3 bot ve 1 helikopterle arama kurtarma çalışmaları yürüttüğü bildirildi.