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Giriş Tarihi: 6.7.2022 11:50 Son Güncelleme: 6.7.2022 11:51

Balıkesir'de cinayet: 'Kız meselesi' ölümle bitti!

İHA
Balıkesir’de cinayet: ’Kız meselesi’ ölümle bitti!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, aralarında kız arkadaş yüzünden husumet bulunduğu öğrenilen 3 genç, Sarıkız Mahallesi meydanında karşılaşarak tartışmaya başladı. Gençlerin tartışması bir anda büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada şüpheli A.K. (18), bıçakla Alim İçen'i (23) 3 kez karnından yaraladı. Yapılan ihbarlar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ambulansı ile Edremit'te özel hastaneye kaldırılan İçen, hemen ameliyata alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaralı genç kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheliler, A.K. ve Ö.F.S. (20) polis tarafından kısa sürede yakalandı.
İçen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Katil zanlısı A.K.'nin 11 suçtan, Ö.F.S.'nin ise 8 ayrı suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

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Balıkesir'de cinayet: 'Kız meselesi' ölümle bitti!
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