Haberler Yaşam Haberleri Balıkesir'de hareketli anlar: Mürettebat helikopterle kurtarıldı!
Giriş Tarihi: 22.1.2024 15:35 Son Güncelleme: 22.1.2024 16:33

Balıkesir'de hareketli anlar: Mürettebat helikopterle kurtarıldı!

Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yük gemisindeki 7 mürettebat, helikopterle Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yük gemisindeki 7 mürettebatın helikopterle Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılma anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı: Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı personelimize teşekkür ediyorum. Milletimizin duası sizinle...

DHA
Balıkesir’de hareketli anlar: Mürettebat helikopterle kurtarıldı!

Olay, sabah saatlerinde Erdek ilçesi açıklarında meydana geldi. 7 mürettebatı bulunan 40 metre uzunluğundaki 'MV Sicilia' isimli yük gemisi, motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladı. Gemiden 'acil durum' sinyali verilmesi sonrası Erdek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Dalgalarla sürüklenen geminin mürettebatı, helikopter ile kurtarıldı. Arıza yapan geminin römorkör yardımıyla kıyıya çekileceği öğrenildi.

Balıkesir'de hareketli anlar: Mürettebat helikopterle kurtarıldı! | Video

BAKAN YERLİKAYA, KURTARMA GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yük gemisindeki 7 mürettebatın helikopterle Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılma anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yerlikaya, paylaşımda, "'MV Sicilia' isimli yük gemisinin Balıkesir-Erdek ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenmeye başladığı ve karaya sürüklendiği ihbarı alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce kurtarma çalışmaları başlatıldı. 'Acil Durum' sinyali veren geminin 7 mürettebatının tahliyesi bugün saat 09.40'ta başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerimizce helikopterle 7 mürettebat da kurtarıldı. Zorlu hava şartlarında kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı personelimize teşekkür ediyorum. Milletimizin duası sizinle" dedi.

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Balıkesir'de hareketli anlar: Mürettebat helikopterle kurtarıldı!
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