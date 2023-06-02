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Giriş Tarihi: 2.6.2023 18:53 Son Güncelleme: 2.6.2023 23:27

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir-Edremit karayolunda, iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

DHA
Balıkesir’de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Balıkesir- Edremit karayolu Çağdaş Kent Sitesi mevkisinde meydana geldi. Ercan Dağlı yönetimindeki 10 ABJ 398 plakalı otomobil, Ahmet Mithat Özyanık'ın kullandığı 07 AGN 704 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Ercan Dağlı'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan diğer sürücü Ahmet Mithat Özyanık ise kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özyanık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından yürütülüyor.

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Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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