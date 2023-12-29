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Giriş Tarihi: 29.12.2023 18:47 Son Güncelleme: 29.12.2023 18:51

Balıkesir’de jandarmadan Cayrokopter ve İHA destekli göçmen operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen düzensiz göçmenlere Cayrokopter ve İHA’larla gerçekleştirdiği operasyonlarda 123 göçmen ve 2 organizatörü kıskıvrak yakaladı.

SUAT SALGIN
Balıkesir’de jandarmadan Cayrokopter ve İHA destekli göçmen operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde Balıkesir'in; Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Edremit ve Havran ilçelerinde bir Cayrokopter ve bir İnsansız Hava Aracı (İHA) desteğiyle başarılı operasyonlara imza attı.

32 Asayiş timi, 6 JASAT timi ve 3 göçmen ekibi olmak üzere toplam 163 personel ile havadan ve yerden yapılan operasyonlarda; göçmenlerin yasadışı yollarla ülkeden çıkış yapabilecekleri koy ve kıyı şeritleri mercek altına alındı. Cayrokopter ve İHA ile havadan yapılan keşiflerde; Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Badavut ve Tek Ev mevkilerinde ormanlık alan içerisinde 5 farklı noktada gizlenmiş vaziyette çok sayıda göçmen tespit edildi.

Hemen harekete geçen jandarma ekipleri; 123 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 2 organizatörü kıskıvrak ele geçirdi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

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Balıkesir’de jandarmadan Cayrokopter ve İHA destekli göçmen operasyonu
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