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Giriş Tarihi: 22.1.2022 13:26

Balıkesir’de kadın cinayeti

İHA
Balıkesir’de kadın cinayeti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kadın, sokak ortasında iddialara göre kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi 99. Sokak'ta saat 07.30 sıralarında iddialara göre bir çocuk annesi Elif Turan (40), eşi Ş.T. (45) tarafından sokak ortasında tabanca ile 4 el ateş edilerek vuruldu. Silah sesleri üzerine çevre sakinlerinin haber vermesi ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Elif Turan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik çemberi oluşturarak inceleme yaparken, şüpheli Ş.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Elif Turan'ın cenazesi, olay yeri incelemesinden sonra Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Balıkesir’de kadın cinayeti
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