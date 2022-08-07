Balıkesir’de kadın cinayeti! Eşini öldürüp intihar etti

Marmara ilçesi Saraylar Mahallesinde bir mermer ocağında çalışan Semender Özdemir'in görüşmek için yanına giden Dursun Özdemir, burada tartıştığı eşiyle kavga etmeye başladı. Gözü dönen koca, yanında getirdiği tabancayla eşine kurşun yağdırıp öldürdü. Dursun Özdemir daha sonra aynı tabancayla kendini de vurarak intihar etti. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Özdemir tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çiftin cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dursun Özdemir'in ikinci evliliği olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.