Balıkesir’de kayıp avcı alarmı

Balıkesir'in Manyas ilesi kırsal Akçaova Mahallesi'nde yaşayan ve balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Osman Arı, dün sabah erken saatlerde Manyas gölüne geldi.

O saatlerden itibaren bir daha eve dönmeyen Arı'nın yakınları durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan aramalarda Osman Arı'dan herhangi bir ize rastlanamadı. Ardından Balıkesir, İzmir ve Bursa'dan bölgeye çok sayıda AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kayıp balıkçının teknesi, sazlıklar arasında bulunurken, kendisine ise rastlanamadı.

Havanın kararmasıyla son bulan arama çalışmaları bu sabah erken saatlerden itibaren yeniden başladı. Göl yüzeyinin buz tutması sebebiyle güçlükle yürütülen çalışmalar, buzların çözülmesinin ardından yeniden hız kazandı.

Balıkesir, Bursa ve İzmir AFAD, Balıkesir İtfaiye, Balıkesir Jandarma Asayiş Komando, iz takip ve arama köpeği, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi ve Manyas Jandarma Asayiş Timleri kayıp balıkçıyı bulabilmek için zamanla yarışıyor.