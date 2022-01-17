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Giriş Tarihi: 17.1.2022 14:07 Son Güncelleme: 17.1.2022 14:09

Balıkesir’de kayıp avcı alarmı

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Balıkesir’de kayıp avcı alarmı

Balıkesir’de balık tutmak için Manyas Gölü'ne açılan 61 yaşındaki Osman Arı’dan haber alınamıyor. AFAD ve arama kurtarma ekipleri, dün sabah balığa çıkan Arı’yı bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Balıkesir'in Manyas ilesi kırsal Akçaova Mahallesi'nde yaşayan ve balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Osman Arı, dün sabah erken saatlerde Manyas gölüne geldi.

O saatlerden itibaren bir daha eve dönmeyen Arı'nın yakınları durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan aramalarda Osman Arı'dan herhangi bir ize rastlanamadı. Ardından Balıkesir, İzmir ve Bursa'dan bölgeye çok sayıda AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kayıp balıkçının teknesi, sazlıklar arasında bulunurken, kendisine ise rastlanamadı.

Havanın kararmasıyla son bulan arama çalışmaları bu sabah erken saatlerden itibaren yeniden başladı. Göl yüzeyinin buz tutması sebebiyle güçlükle yürütülen çalışmalar, buzların çözülmesinin ardından yeniden hız kazandı.

Balıkesir, Bursa ve İzmir AFAD, Balıkesir İtfaiye, Balıkesir Jandarma Asayiş Komando, iz takip ve arama köpeği, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi ve Manyas Jandarma Asayiş Timleri kayıp balıkçıyı bulabilmek için zamanla yarışıyor.

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Balıkesir’de kayıp avcı alarmı
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