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Giriş Tarihi: 1.4.2023 15:59 Son Güncelleme: 1.4.2023 16:13

Balıkesir’de korkunç infaz! Başından ve kasıklarından vuruldu

Balıkesir’de yaşayan 55 yaşındaki Ergüden Akgün, ikamet ettiği adreste başından ve kasıklarından vurularak öldürülmüş bir halde bulundu.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Balıkesir’de korkunç infaz! Başından ve kasıklarından vuruldu

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Mahkeme Mahallesi Eski Han sokakta yaşayan ve emekli olduğu öğrenilen Ergüden Akgün, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sokaktan gelen 3 el silah sesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler 55 yaşındaki Akgün'ün cansız bedenini buldu. Başından ve kasıklarından vurularak öldürülen Ergüden Akgün'ün cenazesi, Adli Tıp incelemesi için morga kaldırıldı. Burhaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kanlı infazı gerçekleştiren saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Balıkesir’de korkunç infaz! Başından ve kasıklarından vuruldu
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