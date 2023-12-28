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Giriş Tarihi: 28.12.2023 11:49

Balıkesir’de Narkogüç-41 operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Balıkesir'de polis ekiplerince düzenlenen Narkogüç-41 operasyonu kapsamında 49 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 20 bin 490 sentetik hap, 10 kilo 149 gram esrar, 9 bin 520 doldurulmuş sigara ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 585 TL ele geçirildi.

DHA
Balıkesir’de Narkogüç-41 operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatı yapan ve satanlara yönelik 41 ilde eş zamanlı olarak Narkogüç-41 operasyonu başlatıldığını duyurdu. Operasyon kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imalatçıları, satışını yapanlar ve sokak satıcılarına yönelik 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti. İl merkezi ile Ayvalık, Bandırma, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde 94 sokak satıcısı ve uyuşturucu madde kullanıcısı hakkında işlem yapıldı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Bu kişilere il dışından uyuşturucu madde temin eden ve finans sağlayan 50 şüpheli tespit edildi. 305 personelden oluşan 82 ekip, 6 özel harekat, 2 hava aracı, 5 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 20 bin 490 sentetik hap, 10 kilo 149 gram esrar, 2 kilo 132 gram metamfetamin, 9 bin 520 doldurulmuş sigara ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 585 TL, 4 parça halinde 181 gram sentetik kannabinoid, 2,5 gram kokain, 297 ecstacy hap, 15 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat, 13 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek ile bunlara ait 237 değişik çap ve ebatlarda mermi ele geçirildi.

49 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan baskınlarda 49 kişi gözaltına alınırken, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 5 kişi daha yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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Balıkesir’de Narkogüç-41 operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
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