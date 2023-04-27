Balıkesir’de sel: Köprünün ayağı yan yattı!

KÖPRÜNÜN AŞINAN AYAĞI YAN YATTI, TABLİYESİ KIRILI, ÇÖKTÜ

Kepsut ilçesindeki Kille Deresi üzerinde bulunan 2 köprüden birinde ise çökme meydana geldi. Bigadiç bölgesinden toplanan suların altından geçtiği Kille Köprüsü beton ayağının aşınma nedeniyle kayarak yan yattı. Ayakların üzerindeki tabliye kırılarak çöktü. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AFAD ve Karayolları Bölge Müdürü bölgede incelemede bulundu. Yan yana bulunan iki köprüden biri trafiğe kapatılırken, akış tek köprü üzerinden verildi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir-Kepsut yolunun 19'uncu kilometresinde Kepsut ilçe merkezi girişinde bulunan Kille Köprüsü'nde çökme meydana geldi. Aşırı yağışın sebep olduğu köprü ayağının oturması sonucunda tabliyede yaşanan çökmede yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Trafik gidiş geliş olarak yeni yapılan köprü üzerinden verilmekte. Trafik yönünden gerekli tedbirler alınmıştır. Yapımı tamamlanarak kısa süre önce trafiğe açılan Kille Köprüsü'nde, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nce inceleme yapılarak gerekli çalışmalara başlatılacaktır" denildi.