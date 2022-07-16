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Giriş Tarihi: 16.7.2022 05:10

Balıkesir'de sünnet düğünü kana bulandı: 3 ölü

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, sünnet düğününde bir araya gelen iki husumetli grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA
Balıkesir’de sünnet düğünü kana bulandı: 3 ölü

İddiaya göre, Güvemçetmi Mahallesi'ndeki sünnet düğününde bir araya gelen iki husumetli grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirilerine silahla ateş açtı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan A.S, S.Y ve A.Y. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Silahla yaralanan A.M, Y.A, V.Y ve S.Ç. de sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı hastanelerin morglarına gönderildi.

Yaralıların hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken jandarma ekiplerinin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

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Balıkesir'de sünnet düğünü kana bulandı: 3 ölü
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