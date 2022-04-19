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Giriş Tarihi: 19.4.2022 16:04 Son Güncelleme: 19.4.2022 16:27

Balıkesir’de vahşet! Babasının tartıştığı kişiyi baltayla öldürdü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Balıkesir’de vahşet! Babasının tartıştığı kişiyi baltayla öldürdü

Balıkesir’de çıkan alacak verecek kavgasında vahşet yaşandı. 48 yaşındaki Mustafa Ateş, tartıştığı 53 yaşındaki Kenan Y’nin oğlu 23 yaşındaki Salih Y. tarafından baltayla öldürüldü.

Edremit'e bağlı turistik Altınoluk mahallesinde kafeterya işleten Mustafa Ateş, spor salonu işletmecisi Kenan Y ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Ateş'in beyzbol sopasıyla babasının üzerine yürüdüğünü gören 23 yaşındaki Salih Y, arabadan bir balta alarak kavgaya dahil oldu. Salih Y, kavga sırasında Mustafa Ateş'e baltayla vurdu. Aldığı sert darbe sonucu yere yığılan Mustafa Ateş olay yerinde hayatını kaybetti.


(Mustafa Ateş)

BABA OĞUL GÖZALTINDA

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri kavgaya karışan baba Kenan Y ve oğlu Salih Y'yi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Mustafa Ateş'in cansız bedeni ise ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

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Balıkesir’de vahşet! Babasının tartıştığı kişiyi baltayla öldürdü
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