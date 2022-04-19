Balıkesir’de vahşet! Babasının tartıştığı kişiyi baltayla öldürdü

Edremit'e bağlı turistik Altınoluk mahallesinde kafeterya işleten Mustafa Ateş, spor salonu işletmecisi Kenan Y ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Ateş'in beyzbol sopasıyla babasının üzerine yürüdüğünü gören 23 yaşındaki Salih Y, arabadan bir balta alarak kavgaya dahil oldu. Salih Y, kavga sırasında Mustafa Ateş'e baltayla vurdu. Aldığı sert darbe sonucu yere yığılan Mustafa Ateş olay yerinde hayatını kaybetti.



(Mustafa Ateş)

BABA OĞUL GÖZALTINDA

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri kavgaya karışan baba Kenan Y ve oğlu Salih Y'yi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Mustafa Ateş'in cansız bedeni ise ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı