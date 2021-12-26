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Giriş Tarihi: 26.12.2021 15:29

Balıkesir'de yangın faciası: Oğul öldü, anne tedaviye alındı!

DHA
Balıkesir’de yangın faciası: Oğul öldü, anne tedaviye alındı!

Yürekleri yakan olay Bigadiç ilçesinde yaşandı... Bir evde çıkan yangında Mustafa Bilgiç (41) hayatını kaybetti, annesi Vesile Bilgiç (60) hastaneye kaldırıldı. İşte acı olayın detayları...

Bigadiç ilçesi, Kuyu Mahallesi'nde Bilgiç ailesine ait evde saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada yangını fark eden Vesile Bilgiç, iddiaya göre oğlu Mustafa Bilgiç'i evden çıkarmak istedi ancak başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü ancak mutfakta Mustafa Bilgiç'in cansız bedeni ile karşılaştı. Bilgiç'in cenazesi Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sırt kısmında yanıklar oluşan annesi hastaneye kaldırıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Balıkesir'de yangın faciası: Oğul öldü, anne tedaviye alındı!
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