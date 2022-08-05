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Giriş Tarihi: 5.8.2022 05:20

Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangında hasar oluşan bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

AA
Balıkesir’deki orman yangını kontrol altına alındı

Yıldız Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan 7 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangında hasar oluşan bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde çıkan yangına, 2 uçak, 5 helikopter, 35 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 kara ekibi, 5 dozer ve 220 personelle müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla da gece görüşlü helikopter devreye girerek söndürme çalışmalarına destek vermişti.

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Balıkesir'deki orman yangını kontrol altına alındı
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