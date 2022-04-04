Balıkesir’deki vahşette flaş gelişme: Çocuklar için karar verildi

Korkunç olay, önceki gün Susurluk ilçesi, kırsal Kurucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvan besiciliği yapan Fatih Akça, eşi Bilge Akça ile tartıştı. 'Uyuşturucu kullanmak'tan kaydı olan Fatih Akça, iddiaya göre uyuşturucu madde aldıktan sonra tabanca ile intihara kalkıştı, eşi engel olmaya çalıştı. Bu sırada silahtan çıkan kurşunlar, Bilge Akça ile oğlu Muhammet Tahir'e isabet etti. Anne ve oğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Fatih Akça bu kez tüfekle intihara kalkıştı. Kızı E.A. engel olmaya çalışınca tüfekten çıkan saçmalar ikisine isabet etti. Kollarından yaralanan baba ile kızı Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, olay sırasında evden kaçtığı belirtilen çiftin oğulları A.A.'yı bularak yakınlarına teslim etti. Anne ile oğulun cenazesi ise dün ikindi vakti kılınan namazın ardından Dereköy Mahallesi'nde yan yana toprağa verildi.