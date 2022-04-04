Balıkesir’deki vahşette flaş gelişme: Çocuklar için karar verildi

Hastanede psikolog eşliğinde ifade veren E.A. "Babam ile annem tartıştı. Bu sırada annem, babamın elindeki tabancayı almaya çalışıyordu. Silah iki el ateş aldı. Kurşunların isabet ettiği annem ile kardeşim Muhammet Tahir, kanlar içerisinde kaldı. Yere düşüp, öldüler. Düşen tabancayı alamayan babam bu kez tüfeği aldı. Engel olmak istedim. Pompalı tüfek ateş alınca ikimiz yaralandık" dedi. Tedavisinin ardından E.A. da dün akşam taburcu oldu.
Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de E.A. ile A.A.'yı koruma altına aldı. 2 kardeşin gerekli incelemenin ardından yakınlarına verilebileceği ya da devlet koruması altında kalmaya devam edecekleri bildirildi.
Bu arada eşini ve oğlunu öldürüp kızını yaralayan Fatih Akça'nın tedavisi, Susurluk Devlet Hastanesi'nde sürüyor. İfadesinde, olay günü intihara teşebbüs etmek istediği sırada eşinin kendisine engel olmaya çalıştığını ve elindeki silahın ateş alması sonucu eşi ile oğlunun vurulduğunu belirten Akça, taburcu olduktan sonra adliyeye çıkartılacak. Kolundan ameliyat olacağı belirtilen Akça'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor...