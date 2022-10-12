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Giriş Tarihi: 12.10.2022 14:17 Son Güncelleme: 12.10.2022 14:39

Balıklı Rum Hastanesi'nde çatı katı betonu atılmaya başlandı

Geçirdiği yangın felaketi sonucu tüm çatısı yanan Zeytinburnu’ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nin Yaşlı Bakımevi bölümünde çatının kapanması için duvarlara betonlama yapılmaya başlandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Balıklı Rum Hastanesi’nde çatı katı betonu atılmaya başlandı

İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde 4 Ağustos'ta çıkan yangında, çatıyı saran alevler nedeniyle hastanedeki yaşlılar, hasta ve servis çalışanları 104 kişi tahliye edilmişti.

Hastalar çeşitli hastanelere nakledilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüştü. Yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında, İstanbul itfaiye Daire Başkanlığı rapor hazırlamıştı.

Raporda yangının çıkış sebebinin tam olarak, sağlıklı şekilde tespit edilemediği belirtilmişti.

Yangında kullanılamaz hale gelen Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi Binası'nda İstanbul Valiliği tarafından tadilat başladı.

İlk aşamada çatı ile binanın birleşecek olan kısımlarında beton dökme çalışmaları yapıldı. Binanın tarihi yaı olması ve kış mevsiminde yağacak yağmurlardan olumsuz etkilenmemesi için öncelikle çatı kısmının yapılacağı kaydedildi.

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Balıklı Rum Hastanesi'nde çatı katı betonu atılmaya başlandı
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