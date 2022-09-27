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Giriş Tarihi: 27.9.2022 14:06

Balıklı Rum hastanesinde tadilat başlıyor

İstanbul’da çıkan yangınla kullanılamaz hale gelen Balıklı Rum Hastanesi'nde tadilat hazırlıkları başlatıldı. Binanın eski haline çevirilmesi için iskele kuruldu.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Balıklı Rum hastanesinde tadilat başlıyor

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde 4 Ağustos 2022 tarihinde yangın çıkmış ve bina kullanılmaz hale gelmişti. Çatıdan başlayan yangın nedeniyle bakımdaki yaşlılar, hasta ve servis çalışanları 104 kişi tahliye edilerek güvenli bölgeye ve hastanelere dağıtılmıştı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından çevre hastanelere nakilleri yapılan hastalar tekrar Balıklı Rum Hastanesi'nin ek binalarına yerleştirildi. Yangından sonra bakanlık, İstanbul Valiliği ve Zeytinburnu Belediyesi tarafından binanın eski haline döndürülmesi için enkaz kaldırma çalışmalarından sonra tadilat yapılacağı açıklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında yangına ilişkin İstanbul itfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda; yangının çıkış sebebinin tam olarak, sağlıklı şekilde tespit edilemediği belirtilmişti.

TADİLAT YAPILACAK

Çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakımevi Binası'nda yapılacak tadilat için hazırlıklara başlandı. Tadilat çalışmaları için kurulacak iskeleler için malzemeler hastaneye getirildi. Tadilat çalışmalarının, ekim ayı itibariyle ilk olarak bakımevi binası çatısından başlatılacağı öğrenildi. Çatı tadilatının aralık ayında bitirilmesi bekleniyor.

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Balıklı Rum hastanesinde tadilat başlıyor
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