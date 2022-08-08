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Giriş Tarihi: 9.8.2022

Balıklı Rum’un çatısı 3 ayda yapılacak

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis, yanan binanın ilk olarak çatısının yapılacağını belirterek “Çalışmalar 3-6 ay arasında tamamlanacak” dedi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Balıklı Rum’un çatısı 3 ayda yapılacak
Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis, geçtiğimiz hafta, hastanenin yaşlı bakımevi bölümünde çıkan yangının ardından binanın eski günlerine dönmesi için başlatılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yuvanidis, kerpiçten yapılan binanın yağmurdan etkilenebileceğini belirterek; hastanenin önce çatısının sonra iç kısımlarının yapılacağını belirtip, "Çalışmalar 3 ila 6 ay arasında tamamlanacak" dedi. Zeytinburnu Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışmalarının 1 hafta içinde tamamlanacağını aktaran Yuvanidis, "Hastaların durumu çok iyi, peyderpey hastanenin boş yataklarına getiriyoruz" diye konuştu. Balıklı Rum Hastanesi Genel Koordinatörü Selçuk Atay ise yangının hastane kısmında çıktığına ilişkin bir yanlış anlaşılma olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

HASTANEMİZ HİZMET VERİYOR
"Vakfın ihtiyarhane binasında çıkan yangın hastane kısmı olarak algılandı. Hastanemiz içinde 8 bina var. Sadece biri ihtiyarhane binamız. Alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı ve hastane binamız aktif ve hizmet veriyor." Yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması da sürüyor.

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Balıklı Rum’un çatısı 3 ayda yapılacak
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