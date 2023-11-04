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Giriş Tarihi: 4.11.2023

Balkabağına uyuşturucu gizledi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Balkabağına uyuşturucu gizledi
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere 44 ilde 'Narkogüç' operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 846 kilogram metamfetamin, 223 kilogram skunk, 11 kilogram kokain, 15 kilogram esrar, 5 kilogram bonzai, yarım kilo eroin, 35 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında Hakkâri Yüksekova'da yolcu minibüsünde yapılan aramada ise, çuvaldaki 7 balkabağının içinden 14 kilogram metamfetamin çıktı. Zehir tacirlerinin balkabaklarını kesip içini oyarak uyuşturucu doldurduğu belirlendi. Operasyonlarda toplam 176 şüpheli gözaltına alındı.

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Balkabağına uyuşturucu gizledi
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