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Giriş Tarihi: 19.7.2022 15:35

Balkan Ninnisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte Balkan Ninnisi dizisinin çekimlerinin yapıldığı yer

Balkan Ninnisi dizisi bu akşam 4. Yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yapımda bu hafta da izleyenlere keyifli anlar yaşatması beklenirken öte yandan “Balkan Ninnisi nerede çekiliyor?” sorusu dizinin yayın gününde gündeme geliyor. İşte Balkan Ninnisi dizisinin çekildiği yer ve detaylar...

Balkan Ninnisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte Balkan Ninnisi dizisinin çekimlerinin yapıldığı yer

Balkan Ninnisi dizisi her hafta olduğu gibi bu akşam da TRT1 ekranlarında olacak. Gerek başrol oyuncuları gerekse yaz sezonunda aileye hitap eden diziler arasında yer almasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Öte yandan yapımın çekildiği yerler de ilgi gören konular arasında bulunuyor. Peki, Balkan Ninnisi nerede çekiliyor? İşte yapımın çekimlerinin yapılığı yerler ve detaylar...

BALKAN NİNNİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Balkan Ninnisi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te çekiliyor.

BALKAN NİNNİSİ KONUSU

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği Üsküp şehrinin hikayesi…

Usta oyuncu kadrosu, samimi ve eğlenceli hikayesiyle çok seveceğiniz bir yapım geliyor! Balkan insanının samimi, içten, neşeli ve eğlenceli öykülerini anlatan dizi, kadrosuyla da dikkat çekecek.

Vardar Nehri'nin iki kıyısında; bir Türk, bir Makedon… Ertan ve Jovanka'nın imkansız sevdası ile buluşmaya çok az kaldı…

Vardar Nehri'nin tersine yüzen, kağıttan bir gemi misali seviyorlardı birbirlerini ❤️

Peki, bu gemi her şeye rağmen yüzmeye devam edebilecek mi?

Kısmet köprüsü gönlünü alır herkesin. Vardar'ın üzerine bırakır. Gönüller akarak temizlenir… Hayat da aşklar da beraber yaşanır…

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Balkan Ninnisi nerede, hangi şehirde çekiliyor? İşte Balkan Ninnisi dizisinin çekimlerinin yapıldığı yer
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