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Giriş Tarihi: 13.8.2022

‘Balkız’ yuvasına döndü

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
‘Balkız’ yuvasına döndü
Düzce'nin Yığılca ilçesi Karakaş Köyü'nde, deli bal olarak bilinen orman gülü balından fazla yiyince kendinden geçen yavru ayı iyileşti. Düzce Milli Parklar'daki tedavisi tamamlanan yavru ayıya 'Balkız' adı verildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de sosyal medyadan "Tedavisi tamamlanan 'Balkız' yuvasına döndü. Hepimizin gönlünde taht kuran sevimli kızımızın yolu açık olsun" paylaşımında bulundu. Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Memnune Şengül ise "Arıların orman gülü veya dağ gülü denen bitkiden aldıkları nektar, zararlı bir toksin olan grayanotoksin salgılıyor. Fazla yendiğinde bilinç kaybı, halsizlik, geçici körlüğe neden oluyor. Fazla kullanım ölümcül olabilir" dedi. İngiliz ve ABD basını da Balkız'ı haberlerine taşıyarak görüntülerini yayımladı.

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‘Balkız’ yuvasına döndü
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