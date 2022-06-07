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Giriş Tarihi: 7.6.2022 11:26 Son Güncelleme: 7.6.2022 11:26

Balkonda ateş yakıp kenti ayağa kaldırmıştı! Bugün 4. kattan düştü

Balkonda ateş yakıp kenti ayağa kaldırmıştı! Bugün 4. kattan düştü

Son dakika... Antalya'dan gelen haber kan dondurdu! Dün bunalıma girip eşyalarını aşağı atan, balkonda yaktığı ateşin yanında hiçbir şey olmamış gibi masada oturmaya devam eden kadın, bu sabah 4. katın balkonundan düşerek feci şekilde hayatını kaybetti. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberleri... Edinilen bilgiye göre olay, saat 05.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın 4. katında meydana geldi. 44 yaşındaki Müge Akıllı'yı yerde hareketsiz olarak gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık çalışanları tarafından kontrol edilen kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan kadının aşağıya düşme anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Hızla beton zemine çakılan kadının hareketsiz kaldığı görüldü.

Ceset ise nöbetçi savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgi incelemesi devam ediyor.

DÜN ATEŞ YAKIP EŞYALARI DIŞARI ATMIŞTI
Diğer taraftan ölen kadının dün balkonda küçük bir ateş yakıp daha sonra evinde bulunan eşyaları aşağı atan kadın olduğu belirlendi. Polis ekipleri tarafından itfaiye merdivenleri ile balkona çıkılarak alınan kadın sağlık çalışanları tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmış daha sonra da taburcu olduğu öğrenilmişti.

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Balkonda ateş yakıp kenti ayağa kaldırmıştı! Bugün 4. kattan düştü
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