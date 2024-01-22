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Giriş Tarihi: 23.1.2024

Baltalı cani, arkadaşını katletti

Baltalı cani, arkadaşını katletti
Balıkesir'in Erdek ilçesinde Batuhan Edis (28), borç meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Onur Arıca'yı (39) bıçak ve baltayla öldürdü. İddiaya göre Batuhan Edis, kendisine olan borcunu ödemesi için Onur Arıca'nın evine gitti. İkili arasında sokakta çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Edis, Arıca'yı önce cebindeki bıçakla ardından da sokaktaki bir evin önünden aldığı baltayla yaraladı. Onur Arıca kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arıca, kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürüyor.

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Baltalı cani, arkadaşını katletti
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