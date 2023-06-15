Baltalı cinayette katil eşi ve arkadaşı çıktı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 3 gün önce Kahramanlar köyündeki bir kulübede cansız bedeni bulunan Ayhan Avcı'nın ölümü ile ilgili soruşturma başlatan jandarma, şüpheli olarak Gürcistan uyruklu eşi F.A. ile Ayhan Avcı'nın yakın arkadaşı Fahrettin Özdemir'i gözaltına almıştı. Bu iki şüphelinin ifadelerini alan jandarma sağlık kontrollerinin ardından şahısları geniş güvenlik önlemleri arasında Erzurum Adliyesi'ne getirdi.

İddialara göre, cinayete kurban giden Ayhan Avcı yakın arkadaşı Fahrettin Özdemir ile tartıştı. Fahrettin Özdemir, arkadaşı Ayhan Avcı'nın, eşine karşı tavırlarını beğenmediğini söyledi. Cinayete kurban giden Ayhan Avcı'nın, arkadaşı Fahrettin Özdemir "Sen niye karışıyorsun? O benim eşim. Sana ne aramızdaki şeyler" dediği ileri sürüldü. Daha sonra şahıslar, tarla işleri için kullanılan bir kulübeye gittiler. Burada Ayhan Avcı'nın boynuna kürekle vurularak etkisiz hale getirildi. Daha sonra da balta ve tırpan ile kafasına vuruldu. Şüphelilerden Fahrettin Özdemir olayı itiraf etti. Ancak Ayhan Avcı'nın yabancı uyruklu eşi, korktuğunu ve ifade vermeyeceğini söyledi. İki şüpheli de cinayeti işleme suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı. Şüpheliler daha sonra jandarma kontrolünde ceza evine götürüldü.