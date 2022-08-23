Bamya Çorbası tarifi: Masterchef Bamya Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

Masterchef 2022'de bugün Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan Bamya Çorbası yapmalarını istedi. Bu kapsamda yarışmayı takip edenler de bu yemeği yapmak ve sevdiklerine sunmak isteyerek Bamya Çorbası tarifi ile ilgili olarak Bamya Çorbası nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bamya Çorbası nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir, püf noktası nedir?
Malzemeler:
100 gram kuru bamya
7 su bardağı su
1 adet limonun suyu
300 gram kuşbaşı kuzu eti
2 çorba kaşığı tereyağı
2 adet orta boy soğan
1 çorba kaşığı salça
2 adet kesmeşeker, tuz
Kuru bamyayı 3 su bardağı kaynar suya atın ve 15 dakika haşlayın. Suyunu süzün ve soğuduktan sonra bamyayı ipten çıkarıp bir kaseye alın. Üzerine limon suyunu dökün. Bir tencerede tereyağını eritin ve yemeklik doğranmış soğanı ekleyip kavurun. Salçayı ilave edip kavurmaya devam edin.
Ayrı bir tencerede 4 su bardağı suda kuşbaşı kuzu etini haşlayın. Eti soğanlı karışıma ekleyin. Eti haşladığınız suyu ve limonlu bamyayı da ekledikten sonra 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
Afiyet olsun...