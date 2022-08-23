Bamya Çorbası tarifi: Masterchef Bamya Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

Masterchef 2022'de bugün Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan Bamya Çorbası yapmalarını istedi. Bu kapsamda yarışmayı takip edenler de bu yemeği yapmak ve sevdiklerine sunmak isteyerek Bamya Çorbası tarifi ile ilgili olarak Bamya Çorbası nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bamya Çorbası nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir, püf noktası nedir?