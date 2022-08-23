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Giriş Tarihi: 23.8.2022 16:51

Bamya Çorbası tarifi: Masterchef Bamya Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yeni bölümde Bamya Çorbası yapılıyor. Orta Anadolu'da yapılan bamya çorbası Konya'da klasik menüler arasında bulunuyor. Evlerinde yarışmayı takip edenlerden bu tatlıyı yapmak isteyenler Bamya Çorbası ile ilgili olarak Bamya Çorbası nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapmaya başladı. İşte Bamya Çorbası tarifi, malzemeleri ve püf noktası

Bamya Çorbası tarifi: Masterchef Bamya Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?

Masterchef 2022'de bugün Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılardan Bamya Çorbası yapmalarını istedi. Bu kapsamda yarışmayı takip edenler de bu yemeği yapmak ve sevdiklerine sunmak isteyerek Bamya Çorbası tarifi ile ilgili olarak Bamya Çorbası nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bamya Çorbası nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir, püf noktası nedir?

BAMYA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

100 gram kuru bamya

7 su bardağı su

1 adet limonun suyu

300 gram kuşbaşı kuzu eti

2 çorba kaşığı tereyağı

2 adet orta boy soğan

1 çorba kaşığı salça

2 adet kesmeşeker, tuz

BAMYA ÇORBASI YAPILIŞI

Kuru bamyayı 3 su bardağı kaynar suya atın ve 15 dakika haşlayın. Suyunu süzün ve soğuduktan sonra bamyayı ipten çıkarıp bir kaseye alın. Üzerine limon suyunu dökün. Bir tencerede tereyağını eritin ve yemeklik doğranmış soğanı ekleyip kavurun. Salçayı ilave edip kavurmaya devam edin.

Ayrı bir tencerede 4 su bardağı suda kuşbaşı kuzu etini haşlayın. Eti soğanlı karışıma ekleyin. Eti haşladığınız suyu ve limonlu bamyayı da ekledikten sonra 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

Afiyet olsun...

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Bamya Çorbası tarifi: Masterchef Bamya Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nedir?
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