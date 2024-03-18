Bandırma-Karacabey karayolunda kaza: 1 ölü

Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Yıldız Ekmekçi (61) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.