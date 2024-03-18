Bandırma-Karacabey karayolunda kaza: 1 ölü

Hayrettin Ekmekçi idaresindeki 10 ABP 267 plakalı kamyonet, yoldan çıkarak şarampole girdi. Kamyonet tarlaya ait beton duvara çarparak durabildi. Kaza sonucu, kamyonet sürücüsü Hayrettin Ekmekçi yaralanırken, kamyonette yolcu olarak bulunan Yıldız Ekmekçi ise ağır yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve 112 acil sağlık ekipleri yöneldirildi.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Yıldız Ekmekçi (61) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.