Bandırma’daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Bandırma'dan Erdek'e gitmek üzere, motosikletiyle yola çıkan Emirhan Keskin (21) ve motosiklette yolcu olarak bulunan aynı yaştaki kız aradaşı kaza geçirdi. Emirhan Keskin'in Mamun bahçeleri civarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, motosiklet şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu, Emirhan Keskin ve kız arkadaşı motosikletin üzerinden savrularak yaralandı.

Kaza sonrası, olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Motosikletin üstünden savrulan iki genç, jandarma ekipleri tarafından çevrede uzun süre arandıktan sonra güçlükle bulundu. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakıma kaldırılarak tedavi altına alınan Emirhan Keskin'in iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği, motosiklette yolcu olarak bulunan genç kızın ise travma geçirdiği ve yoğun bakımda müşahede altında olduğu belirtildi.

Emirhan Keskin'in cenazesi Bandırma'da kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.