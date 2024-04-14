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Giriş Tarihi: 14.4.2024 14:37 Son Güncelleme: 14.4.2024 16:11

Bandırma’daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında motosiklet üstünde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

GÖKHAN DAĞLI GÖKHAN DAĞLI
Bandırma’daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Bandırma'dan Erdek'e gitmek üzere, motosikletiyle yola çıkan Emirhan Keskin (21) ve motosiklette yolcu olarak bulunan aynı yaştaki kız aradaşı kaza geçirdi. Emirhan Keskin'in Mamun bahçeleri civarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, motosiklet şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu, Emirhan Keskin ve kız arkadaşı motosikletin üzerinden savrularak yaralandı.

Kaza sonrası, olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Motosikletin üstünden savrulan iki genç, jandarma ekipleri tarafından çevrede uzun süre arandıktan sonra güçlükle bulundu. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakıma kaldırılarak tedavi altına alınan Emirhan Keskin'in iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği, motosiklette yolcu olarak bulunan genç kızın ise travma geçirdiği ve yoğun bakımda müşahede altında olduğu belirtildi.

Emirhan Keskin'in cenazesi Bandırma'da kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Bandırma’daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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