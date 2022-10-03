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Giriş Tarihi: 4.10.2022

Banka değil aşiret düğünü: 11.5 milyon TL toplandı

Kocaeli’de düzenlenen Cemaldin ve Celali aşiretlerinin düğününde toplanan takı ve bahşişlerin sayımı ise saatler sürdü

Banka değil aşiret düğünü: 11.5 milyon TL toplandı
Kars Digor aşiretlerinden Cemaldin aşiretine mensup iş adamı Tanju Gönen'in oğlu Ebubekir ile Celali aşiretinden Dicle Bolcal, Gebze'de yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı düğün ile dünyevine girdi. Düğünün gerçekleştirildiği alanda, aşiretin adetleri arasında yer alan takı masası kuruldu. Davetlilerin isimlerinin sayılarak taktıkları para miktarının söylendiği düğünde, masaya konulan para balyaları da cep telefonu kamerasına yansıdı. Saatlerce süren sayma işleminin ardından takılan para açıklandı. Aşiretin düğününde toplam 11 milyon 500 bin TL para toplandığı açıklandı. İHA

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Banka değil aşiret düğünü: 11.5 milyon TL toplandı
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